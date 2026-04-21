В Ломоносовском районе прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0»

В Ломоносовском районе Ленинградской области прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0».

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Участие приняли 17 команд — около 200 школьников. Ребята соревновались в 14 дисциплинах. Среди них: тактическая медицина, марш-бросок, строевая подготовка, инженерное дело, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), а также управление БПЛА.

««Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа мужества. Такие проекты куют характер и учат главному — любви к Родине», — заявил председатель комитета по спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Соревнования прошли в условиях жаркой погоды. Организаторы назвали игру проверкой на прочность и универсальность будущих защитников Отечества.

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам.

Ленобласть поделится экспертным опытом в строительстве с компаниями Узбекистана

Ленинградские специалисты помогут узбекским коллегам в реализации масштабного градостроительного проекта.

Ленинградская область поделится опытом со строительными компаниями Узбекистана SUMMIT United и Assalom Estate. Предприятия намерены реализовать амбициозный проект — возвести новый квартал, вдохновленный ленинградской архитектурой. Об этом рассказал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Для нас это возможность выйти в проект не только с поставками материалов, технологий и решений для стройки, но и с опытом комплексного развития территорий. Ленинградская область готова предложить партнерам экспертизу в проектировании, девелопменте, благоустройстве, формировании современной жилой среды и работе с квартальной застройкой, где сразу предусмотрены жилье, сервисы и общественные пространства»,  – отметил губернатор.

