В Ломоносовском районе Ленинградской области прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0».

Участие приняли 17 команд — около 200 школьников. Ребята соревновались в 14 дисциплинах. Среди них: тактическая медицина, марш-бросок, строевая подготовка, инженерное дело, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), а также управление БПЛА.

««Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа мужества. Такие проекты куют характер и учат главному — любви к Родине», — заявил председатель комитета по спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Соревнования прошли в условиях жаркой погоды. Организаторы назвали игру проверкой на прочность и универсальность будущих защитников Отечества.

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам.