Российский пенсионер отдал мошенникам треть миллиарда рублей

Российский пенсионер отдал мошенникам треть миллиарда рублей

Аферисты на протяжении месяца забирали у пожилого мужчины деньги и драгоценности под разными предлогами. 

Российский пенсионер отдал мошенникам треть миллиарда рублей - Аферисты на протяжении месяца забирали у пожилого мужчины деньги и драгоценности под разными предлог
Пенсионер из Москвы отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей. Неизвестный убедили мужчину, что его накопления находятся в опасности и убедили передать все средства.

Как сообщает столичная прокуратура, все началось со звонка неизвестных, представившихся работниками электроснабжающей компании. Аферисты убедили жертву перейти по вредоносной ссылке, после чего телефон пенсионера стали обрывать лжесотрудники правоохранительных органов. Под влиянием неизвестных москвич снял средства и приобрел на них золотые слитки.

В общей сложности в течение месяца потерпевший передал мошенникам 298 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва Мошенники в России
Россельхознадзор утилизировал партию декоративных растений, зараженных опасным вредителем

Более тысячи роз и гвоздик, прибывшие из Латвии, оказались заражены цветочным трипсом.

Россельхознадзор утилизировал партию декоративных растений, зараженных опасным вредителем - Более тысячи роз и гвоздик, прибывшие из Латвии, оказались заражены цветочным трипсом.
Специалисты Россельхознадзора по СЗФО обнаружили в крупной партии декоративных растений из-за рубежа опасного вредителя  — западного цветочного трипса.

Как сообщили в ведомстве, заражение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля. Порядка 500 роз сорта «Родос» и 850 гвоздик «Селект Рэд» оказались поражены одним из опаснейших вредителей культурных растений. В итоге цветы было решено утилизировать.

«Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор растения вредители

