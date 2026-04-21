В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор.

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах.

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.