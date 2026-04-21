Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю - При этом число случаев коронавируса за тот же период сократилось на 7%.
За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Детское питание, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию — Роспотребнадзор

Продукция немецкого бренда HiPP не представлена в магазинах России.

Детское питание HiPP, в котором нашли следы крысиного яда, производится в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что от компании-производителя не поступала информация о выявлении продукта в поставках на территорию России. Роспотребнадзор также провел проверку всех регистрационных и информационных баз.

«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали россиянам избегать покупки продукции указанного бренда при посещении зарубежных стран.

