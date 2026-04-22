weather 4.6°
$ 74.59
87.77

Юрист рассказал, как вернуть деньги за услуги, которые вам тайно подключил банк

Новости Экономика

Юрист рассказал, как вернуть деньги за услуги, которые вам тайно подключил банк

Рубли
Фото: Freepik.

Как рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, многие клиенты банков сталкиваются со списанием средств за услуги, которые сами не подключали. В таких случаях нужно обратиться в банк с заявлением об отказе от навязанной услуги и требованием вернуть деньги.

Юрист уточнил, что во многих случаях действует так называемый период охлаждения, который позволяет получить обратно полную стоимость такой услуги.

«Теперь заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является однозначным нарушением. Если клиент обнаружил навязанные услуги, нужно обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате денег», – пояснил Александр Хаминский

Если кредитная организация отказывается возвращать средства, клиенту советуют жаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Чем быстрее после списания подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.

Эксперт также посоветовал внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключенные услуги.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4032

Теги

банк Россия
Новости Социум Главное

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

В связи с майскими праздниками выплаты поступят гражданам в конце апреля.

Фото: pxhere

Майские пособия будут перечислены россиянам в конце апреля, сообщает Социальный Фонд. Это связано с тем, что даты выплат выпадут на праздничные дни. 

Так, детские пособия, которые по привычному графику должны были прийти 3 мая, будут перечислены 29-30 апреля. В частности, досрочно на карты поступят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьи, получающие ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет, в мае средства поступят по стандартному графику — 5 числа. Тем временем пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям перечислят 8 мая.

Вам будет интересно
Выплаты ко Дню Победы в 2026 году: кому положены, какая сумма, когда поступят
Фото: Freepik. Федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны перед 9 Мая. В Санкт-Петербурге...
21.04.2026
322

Теги

Соцфонд выплаты

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
21:20 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться