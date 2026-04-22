Штраф в 600 рублей может грозить водителю за сбитого голубя, поскольку эта птица относится к охотничьим ресурсам, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.

По ее словам, такса за уничтожение одного голубя составляет 600 рублей. Если под колеса попала стая, сумма может увеличиться, потому что каждую птицу в таком случае учитывают как отдельный объект причинения вреда.

Юрист также подчеркнула, что наезд на голубя формально считается ДТП. Поэтому водитель не должен уезжать с места случившегося.

Если факт оставления места происшествия зафиксируют, автомобилисту, по словам специалиста, может грозить лишение прав или административный арест.