Юрист рассказала, какие штрафы и наказания грозят водителю за сбитого голубя

Юрист рассказала, какие штрафы и наказания грозят водителю за сбитого голубя

Штраф в 600 рублей может грозить водителю за сбитого голубя, поскольку эта птица относится к охотничьим ресурсам, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.

По ее словам, такса за уничтожение одного голубя составляет 600 рублей. Если под колеса попала стая, сумма может увеличиться, потому что каждую птицу в таком случае учитывают как отдельный объект причинения вреда.

Юрист также подчеркнула, что наезд на голубя формально считается ДТП. Поэтому водитель не должен уезжать с места случившегося.

Если факт оставления места происшествия зафиксируют, автомобилисту, по словам специалиста, может грозить лишение прав или административный арест.

Новости Происшествия Главное

Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

Легковой автомобиль пробил ограждение рядом с Ново-Петергофским мостом и вылетел в Обводный канал у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге.

Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге - Легковой автомобиль пробил ограждение рядом с Ново-Петергофским мостом и вылетел в Обводный канал у
Фото: ГУ МЧС

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 05:53. После аварии из воды доставали машину при помощи автокрана. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

Кадры с места ЧП показали в МЧС Петербурга.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

21:20 20.04.2026

