Всероссийские проверочные работы следует оценить с точки зрения реальной пользы для системы образования, а если их эффективность окажется низкой – упразднить, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В письмах Минпросвещения и Рособрнадзора указано, что результаты ВПР не должны влиять на итоговые оценки школьников. Однако на практике, как утверждает Чернышов, это требование нередко игнорируют.

Вице-спикер Госдумызаявил, что если проверочные действительно ни на что не влияют, то их необходимо отменить. По мнению депутата, школа не должна превращаться в пространство постоянного контроля и давления, а должна оставаться местом, где дети получают знания и развиваются.

«Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения», – сказал Борис Чернышов

Отдельно он обратил внимание на психологическое напряжение, которое испытывают все участники процесса. Учителя опасаются наказаний и плохих отзывов, директора переживают за статус школ, а затем это напряжение передается детям и их родителям.

«Из этого порочного круга нужно уходить. Верните старые проверочные. Вот пришел ты после больших каникул, ну посмотри, что там, какие знания у тебя остались. Если вы продолжите делать из школы такое место постоянной трясучки, постоянного стресса, поколение молодое не скажет вам спасибо», – отметил Борис Чернышов