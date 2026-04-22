В Госдуме призвали отменить ВПР в школах

Фото: Freepik.

Всероссийские проверочные работы следует оценить с точки зрения реальной пользы для системы образования, а если их эффективность окажется низкой – упразднить, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В письмах Минпросвещения и Рособрнадзора указано, что результаты ВПР не должны влиять на итоговые оценки школьников. Однако на практике, как утверждает Чернышов, это требование нередко игнорируют.

Вице-спикер Госдумызаявил, что если проверочные действительно ни на что не влияют, то их необходимо отменить. По мнению депутата, школа не должна превращаться в пространство постоянного контроля и давления, а должна оставаться местом, где дети получают знания и развиваются.

«Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения», – сказал Борис Чернышов

Отдельно он обратил внимание на психологическое напряжение, которое испытывают все участники процесса. Учителя опасаются наказаний и плохих отзывов, директора переживают за статус школ, а затем это напряжение передается детям и их родителям.

«Из этого порочного круга нужно уходить. Верните старые проверочные. Вот пришел ты после больших каникул, ну посмотри, что там, какие знания у тебя остались. Если вы продолжите делать из школы такое место постоянной трясучки, постоянного стресса, поколение молодое не скажет вам спасибо», – отметил Борис Чернышов

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

