Комитет по здравоохранению провел субботник в Подпорожье

Сотрудники Комитета по здравоохранению Ленинградской области и Подпорожской больницы привели в порядок территорию Городского парка культуры и отдыха в Подпорожье.

Ведомство ежегодно участвует в традиционных весенних уборках. В этот раз сотрудники выехали в Подпорожье, где помогли очистить парк от зимнего мусора. В комитете надеются, что после уборки жителям будет приятнее гулять по ухоженной территории, а самой природе станет легче.

Городской парк культуры и отдыха в Подпорожье недавно благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появились новая сцена, световые инсталляции, спортивные маршруты и детские игровые зоны.

«Здесь удалось бережно соединить историю района, природу и современный комфорт. Мы с коллегами с большим удовольствием внесли и свою лепту, помогли с весенней уборкой парка, чтобы он встречал жителей Подпорожья чистым и уютным», – отметил глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков

У жителя Выборга отобрали иномарку за долг по кредиту

У жителя Выборга арестовали автомобиль Changan из-за долгов по кредитам на сумму более 1,8 млн рублей.

Как сообщили в УФССП по Ленинградской области, судебный пристав направил запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. В ходе проверки выяснилось, что мужчина владеет автомобилем этой марки.

Машину арестовали, а самого жителя Выборга предупредили, что после оценки транспортное средство передадут на принудительную реализацию через торги. Вырученные деньги направят взыскателю в счет погашения задолженности.

