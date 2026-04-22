Сотрудники Комитета по здравоохранению Ленинградской области и Подпорожской больницы привели в порядок территорию Городского парка культуры и отдыха в Подпорожье.

Ведомство ежегодно участвует в традиционных весенних уборках. В этот раз сотрудники выехали в Подпорожье, где помогли очистить парк от зимнего мусора. В комитете надеются, что после уборки жителям будет приятнее гулять по ухоженной территории, а самой природе станет легче.

Городской парк культуры и отдыха в Подпорожье недавно благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появились новая сцена, световые инсталляции, спортивные маршруты и детские игровые зоны.

«Здесь удалось бережно соединить историю района, природу и современный комфорт. Мы с коллегами с большим удовольствием внесли и свою лепту, помогли с весенней уборкой парка, чтобы он встречал жителей Подпорожья чистым и уютным», – отметил глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков