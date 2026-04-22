Мебель и фурнитуру на 2,5 млн рублей похитил со склада и перепродал в интернете 51-летний кладовщик из Санкт-Петербурга.

По версии следствия, с сентября 2024 года по апрель 2025 года мужчина присваивал имущество работодателя, а затем выставлял похищенное на продажу на популярном сайте объявлений. Общий материальный ущерб по делу оценили примерно в 2 млн 500 тыс. рублей.

Уголовное дело о краже уже направлено во Фрунзенский районный суд.