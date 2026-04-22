Главная / Новости / Вокруг памятника природы «Каньон реки Лава» создадут новую охранную зону

Новости Социум

Вокруг памятника природы «Каньон реки Лава» создадут новую охранную зону

Глава Ленобласти подписал распоряжение о создании новой охранной зоны вокруг памятника природы

Фото: vk Александра Дрозденко

«Здесь река из равнинной превращается в горный поток и обнажает кембрийские отложения, которым 540 миллионов лет. Уникальное геологическое и природное место. Новые ООПТ, защитные зоны, экотропы — с нацпроектом «Экологическое благополучие» мы создаём в Ленинградской области условия для цивилизованного экотуризма.», - отметил Александр Дрозденко.

Это уже пятнадцатая по счёту охранная зона, всего их будет 23 – по числу памятников природы и природных парков в Ленобласти.

Количество обустроенных, снабжённых инфраструктурой экомаршрутов в 47 регионе уже достигло 53, но в ближайшее время их станет еще больше. Суммарная длина экомаршрутов на 2025 год составляет более 430 километров. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также там представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.

Новости Экономика

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

