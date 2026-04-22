Глава Ленобласти подписал распоряжение о создании новой охранной зоны вокруг памятника природы
«Здесь река из равнинной превращается в горный поток и обнажает кембрийские отложения, которым 540 миллионов лет. Уникальное геологическое и природное место. Новые ООПТ, защитные зоны, экотропы — с нацпроектом «Экологическое благополучие» мы создаём в Ленинградской области условия для цивилизованного экотуризма.», - отметил Александр Дрозденко.
Это уже пятнадцатая по счёту охранная зона, всего их будет 23 – по числу памятников природы и природных парков в Ленобласти.
Количество обустроенных, снабжённых инфраструктурой экомаршрутов в 47 регионе уже достигло 53, но в ближайшее время их станет еще больше. Суммарная длина экомаршрутов на 2025 год составляет более 430 километров.