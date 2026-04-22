Специалисты в ходе исследований выяснили, что обнаруженная окаменелость является грибом, которому 385 миллионов лет.
Окаменевший пень, найденный под Лугой в Ленинградской области в 2025 году, на самом деле доисторический гриб, а именно — прототаксит. Предположительно, ему около 385 миллионов лет. Об этом сообщила палеоботаник и ассистент кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова.
Отметим, прототаксит — это ископаемые живые организмы конусовидной формы, достигающие высоты до 8,8 метра и до 1,37 метра в диаметре. Они произрастали в силурийский и девонский периоды. Ученые до сих пор не могут понять, чем на самом деле являются эти образования. Некоторые исследователи относят из к бактериям, другие считают, что это доисторические грибы.