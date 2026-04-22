В связи с участившимися обращениями граждан в «РКС-Энерго» разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать.

Многие потребители ошибочно воспринимают пени как штраф, но на самом деле это неустойка за просрочку платежа. Ее размер напрямую зависит от суммы фактического долга и длительности задержки платежа.

Согласно действующим правилам, пени начинают копиться не сразу: в течение первых 30 дней после установленного срока платежа неустойка не взимается. С 31-го дня просрочки ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования на день фактической оплаты.

При перерасчете основной задолженности меняется и размер начисленных пеней. Например, это возможно при затянувшемся оформлении льгот. После подтверждения такого права сумма долга корректируется.

Аналогичная ситуация возникает при выявлении технических ошибок в начислениях или переданных показаниях приборов учета. Тогда база для расчета также меняется, и пени пересматриваются исходя из уточненной суммы долга.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя. Для удобства клиентам доступны дистанционные способы оплаты:

мобильное приложение «Платосфера»;

личный кабинет на официальном сайте lk.rks-energo.ru;

электронная приемная help.rks-energo.ru.

Кроме того, абоненты могут очно посетить офисы обслуживания клиентов.