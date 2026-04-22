Аферисты убедили женщину, что ее накопления в опасности и предложили передать средства для сохранения.

В Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пожилой женщины почти четыре миллиона рублей.

Как передает региональный главк МВД, с заявлением о мошенничестве пенсионерка обратилась в полицию 20 апреля. Потерпевшая рассказала, что с ней связались неизвестные и убедили, что ее накопления в опасности. Затем женщина передала курьеру аферистов 3 960 000 рублей.

В тот же день оперативники задержали местного жителя, который забрал у пенсионерки деньги. У 24-летнего мужчины обнаружили только часть средств, остальное он успел передать кураторам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.