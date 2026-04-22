Пенсионерка из Петербурга передала курьеру мошенников почти 4 млн рублей

Аферисты убедили женщину, что ее накопления в опасности и предложили передать средства для сохранения.

В Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пожилой женщины почти четыре миллиона рублей. 

Как передает региональный главк МВД, с заявлением о мошенничестве пенсионерка обратилась в полицию 20 апреля. Потерпевшая рассказала, что с ней связались неизвестные и убедили, что ее накопления в опасности. Затем женщина передала курьеру аферистов 3 960 000 рублей. 

В тот же день оперативники задержали местного жителя, который забрал у пенсионерки деньги. У 24-летнего мужчины обнаружили только часть средств, остальное он успел передать кураторам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Названы причины смертельного крушения тепловоза под Семрино в 2025 году

В Ленинградской области завершили комиссионное расследование схода тепловоза, случившегося в сентября прошлого года. Тогда в результате ЧП погиб машинист.

Причинами схода с рельсов тепловоза в Гатчинском округе Ленинградской области в сентябре 2025 года стали нарушения в организации работы перевозчика и техническое состояние локомотива. К такому выводу пришла Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция. 

Как пишет «Фонтанка», в ходе комиссионного расследования выяснилось, что машинист был допущен к управлению тепловозом на незнакомом участке пути без соответствующего обучения, что является грубым нарушением регламентов.  Кроме того, локомотив был введен в эксплуатацию с истекшим сроком проведения технического обслуживания (ТО-2). Наряду с этим комиссия отметила нарушения в организации подготовки сотрудников по охране труда. 

Напомним, трагедия произошла ранним утром 14 сентября 2025 года. Неподалеку от станции Семрино в Гатчинском округе с рельсов сошел тепловоз. В кабине находился 41-летний машинист. После деблокировки спасателями мужчина скончался в машине скорой помощи. 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
