Ленинградцам объяснили, как начисляются пени за просрочку оплаты за электроэнергию

В связи с участившимися обращениями граждан в «РКС-Энерго» разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать.

Многие потребители ошибочно воспринимают пени как штраф, но на самом деле это неустойка за просрочку платежа. Ее размер напрямую зависит от суммы фактического долга и длительности задержки платежа. 

Согласно действующим правилам, пени начинают копиться не сразу: в течение первых 30 дней после установленного срока платежа неустойка не взимается. С 31-го дня просрочки ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования на день фактической оплаты.

При перерасчете основной задолженности меняется и размер начисленных пеней. Например, это возможно при затянувшемся оформлении льгот. После подтверждения такого права сумма долга корректируется. 

Аналогичная ситуация возникает при выявлении технических ошибок в начислениях или переданных показаниях приборов учета. Тогда база для расчета также меняется, и пени пересматриваются исходя из уточненной суммы долга.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя. Для удобства клиентам доступны дистанционные способы оплаты: 

  • мобильное приложение «Платосфера»;

  • личный кабинет на официальном сайте lk.rks-energo.ru;

  • электронная приемная help.rks-energo.ru. 

Кроме того, абоненты могут очно посетить офисы обслуживания клиентов.

Найденный в Ленобласти окаменелый пень оказался доисторическим грибом-исполином

Специалисты в ходе исследований выяснили, что обнаруженная окаменелость является грибом, которому 385 миллионов лет.

Окаменевший пень, найденный под Лугой в Ленинградской области в 2025 году, на самом деле доисторический гриб, а именно — прототаксит. Предположительно, ему около 385 миллионов лет. Об этом сообщила палеоботаник и ассистент кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова.

Отметим, прототаксит — это ископаемые живые организмы конусовидной формы, достигающие высоты до 8,8 метра и до 1,37 метра в диаметре. Они произрастали в силурийский и девонский периоды. Ученые до сих пор не могут понять, чем на самом деле являются эти образования. Некоторые исследователи относят из к бактериям, другие считают, что это доисторические грибы. 

