Сенатор отметил важное значение для региона нового проекта «Дороги истории и современности Ленинградской области», реализуемого на Дороге жизни.

В Ленинградской области дан старт проекту «Дороги истории и современности». Инициатива, представленная на выставке «Иннопром», получила высокую оценку генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что реализация подобных проектов демонстрирует то, как регион бережно хранит свои традиции, черпая в них опору и вдохновение для будущих свершений.

«Концепция, соединяющая мостом нашу историю с современностью и горизонты развития, позволит взглянуть комплексно на большую картину того, почему мы есть те, кто мы есть, где они — наши истоки, точки силы, задатки роста, и как мы можем уже сейчас успешно управлять будущим. Это значимые вопросы для понимания каждого любящего родной край и страну, для воспитания поколений, идущих за нами», — цитирует сенатор 47channel.

Сергей Перминов также отметил, что стремительное внедрение инноваций делает жизнь вокруг лучше, затрагивая все сферы деятельности.

«"Мы на качественно ином уровне получаем возможность подходить к задачам. Это поле открыто и ждет своих открывателей, новаторов, рационализаторов. А команда области готова будет помогать землякам найти и не потерять себя и на самых бурных магистралях прогресса», — добавил сенатор.