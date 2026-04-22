Жителей Выборгского района предупредили о схеме мошенников с подарками ко Дню Победы

Жителей Выборгского района предупредили о схеме мошенников с подарками ко Дню Победы

Аферисты начали звонить жителям от имени администраций и предлагать оформить выплаты и медали в честь 9 мая. 

Жителей Выборгского района предупредили о схеме мошенников с подарками ко Дню Победы - Аферисты начали звонить жителям от имени администраций и предлагать оформить выплаты и медали в чест
Жители Выборгского района жалуются на звонки неизвестных, представляющихся сотрудниками администрации. Аферисты предлагают пожилым гражданам оформить денежные выплаты и памятные медали в преддверии Дня Победы. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.

Злоумышленники назначают время и дату для посещения администрации, и даже указывают номер кабинета, в который нужно обратиться за «подарком». Затем для подтверждения записи мошенники просят продиктовать личные данные, в том числе номер и серию паспорта, СНИЛС, а также коды из СМС.

«Внимание – это обман! Сотрудники администрации никогда не запрашивают личные данные по телефону. Приглашения оформляются только в письменном виде, заверенные подписью и печатью», — сообщили в администрации.

мошенники Выборгский район
Ленинградские депутаты предложили возложить поверку водяных счетчиков на ресурсоснабжающие организации

Сейчас такую услугу предоставляют специальные организации, к которым вынуждены обращаться собственники. Такой подход занимает больше времени.

Ленинградские депутаты предложили возложить поверку водяных счетчиков на ресурсоснабжающие организации - Сейчас такую услугу предоставляют специальные организации, к которым вынуждены обращаться собственни
В Законодательном собрании Ленинградской области предложили передать полномочий по поверке водяных счетчиков ресурсоснабжающим организациям. С такой инициативой к спикеру Госдумы обратились депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

Согласно действующим правилам, владельцы жилья вынуждены самостоятельно искать аккредитованные фирмы для поверки приборов учета, а после — обращаться в ресурсоснабжающую компанию для постановки счетчика на учет и пломбировки. По мнению авторов инициативы, такая практика создает лишние трудности для потребителей. 

Парламентарии предлагают возложить ответственность за поверку непосредственно на организации, поставляющие воду. При этом компании смогут привлекать подрядчиков, но ответственность за качество и сроки проведения работ будут нести только ресурсоснабжающие компании.

Депутаты добавили, что аналогичная модель уже применяется в электроснабжении и отлично себя зарекомендовала.

