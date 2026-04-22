Аферисты начали звонить жителям от имени администраций и предлагать оформить выплаты и медали в честь 9 мая.
Жители Выборгского района жалуются на звонки неизвестных, представляющихся сотрудниками администрации. Аферисты предлагают пожилым гражданам оформить денежные выплаты и памятные медали в преддверии Дня Победы. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.
Злоумышленники назначают время и дату для посещения администрации, и даже указывают номер кабинета, в который нужно обратиться за «подарком». Затем для подтверждения записи мошенники просят продиктовать личные данные, в том числе номер и серию паспорта, СНИЛС, а также коды из СМС.
«Внимание – это обман! Сотрудники администрации никогда не запрашивают личные данные по телефону. Приглашения оформляются только в письменном виде, заверенные подписью и печатью», — сообщили в администрации.