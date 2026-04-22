Банк России опроверг появившиеся сообщения СМИ о введении платы за переводы через СБП с мая. В регуляторе подчеркнули, что условия использования Системы быстрых платежей не меняются.

"Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс рублей в месяц – бесплатные», — заявили в ЦБ РФ.

Ранее СМИ писали, что с 1 мая переводы через СБП и QR-коды станут платными. Указывалось, что комиссию в размере до 3 рублей при сумме от шести тысяч рублей якобы введут для бизнеса и самозанятых.