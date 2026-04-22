weather 10.4°
$ 74.59
87.77

Главная / Новости / В ЦБ отреагировали на сообщения о платных переводах через СБП с мая

Новости Экономика

В ЦБ отреагировали на сообщения о платных переводах через СБП с мая

В регуляторе заявили, что условия использовать сервиса не изменятся. 

Фото: pxhere

Банк России опроверг появившиеся сообщения СМИ о введении платы за переводы через СБП с мая. В регуляторе подчеркнули, что условия использования Системы быстрых платежей не меняются. 

"Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс рублей в месяц – бесплатные», — заявили в ЦБ РФ.

Ранее СМИ писали, что с 1 мая переводы через СБП и QR-коды станут платными. Указывалось, что комиссию в размере до 3 рублей при сумме от шести тысяч рублей якобы введут для бизнеса и самозанятых. 

Теги

СБП Банк России банковские переводы
Новости Социум

Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля

Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 23 апреля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Осадки в смешанной фазе ожидаются и днем. 

«Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.

Водителей предупреждают о гололедице.

Ранее в Ленобласти было объявлено предупреждение о непогоде. Оно продержится до вечера четверга. 

Теги

гололедица Погода в Ленобласти

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться