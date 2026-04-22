Предприниматель предстанет перед судом за махинации с документами.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов на десятки миллионов рублей. Перед судом предстанет местный предприниматель.

По версии следствия, генеральный директор строительной компании с 2018 по 2021 годы вносил ложные сведения в налоговые декларации. В результате бюджет недосчитался 79 миллионов рублей.

«Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 70 млн рублей. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — передает областной СК.