В Ленобласти арестовали имущество бизнесмена на ₽70 млн за неуплату налогов

Новости Происшествия

В Ленобласти арестовали имущество бизнесмена на ₽70 млн за неуплату налогов

Предприниматель предстанет перед судом за махинации с документами.

Фото: СК РФ

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов на десятки миллионов рублей. Перед судом предстанет местный предприниматель.

По версии следствия, генеральный директор строительной компании с 2018 по 2021 годы вносил ложные сведения в налоговые декларации. В результате бюджет недосчитался 79 миллионов рублей. 

«Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 70 млн рублей. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — передает областной СК.

Следственный комитет ЛО неуплата налогов
Новости Социум

Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 23 апреля

Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в четверг.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 23 апреля. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Осадки в смешанной фазе ожидаются и днем. 

«Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.

Водителей предупреждают о гололедице.

Ранее в Ленобласти было объявлено предупреждение о непогоде. Оно продержится до вечера четверга. 

гололедица Погода в Ленобласти

