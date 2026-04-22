В Москве закроют для посещений Мавзолей Ленина с 23 апреля

В Москве закроют для посещений Мавзолей Ленина с 23 апреля

Также временно будет закрыт некрополь у Кремлевской стены.

Фото: L-BBE/ wikimedia. org (CC BY 3.0)

С 23 апреля по 17 мая Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посещений. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службы охраны.

«С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — указано в сообщении. 

Причины ограничений не уточняются, однако с конца апреля в столице начинается активная подготовка к празднованию  Дня Победы.

Вам будет интересно
Путин: Россия уже знает, чем закончится конфликт на Украине
Россия не будет делать публичных заявлений по этому поводу и продолжит реализовывать поставленные задачи, заявил президент. Фото: Kremlin.ru/ wikimedi...
21.04.2026
641

Мавзолей Ленина Москва
Дорожные ограничения ведут в Ленобласти 23 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 252, 255 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 652 ограничение скорости движения в  направлении на СПб с 08:00 до 19:00,замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ);

км 40-0 ограничение скорости движения в обратном направлении с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка островков безопасности от пыли и грязи, с вывозом;

км 112-133 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 99-112 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель и островков безопасности;

км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, механическая очистка и мойка секций барьерных ограждений;

км 133-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка осевой от пыли и грязи, с вывозом.

Вам будет интересно
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фото: pxhere Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия во Всеволожском районе Ленин...
21.04.2026
1300

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-61 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 72-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта у бордюрного камня (на съездах);

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 95-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 114-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 92-97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на силовом барьерном ограждении.

Вам будет интересно
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
В следующем году пенсии по старости будут увеличены дважды, заявил депутат Нилов. Фото: pxhere В 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексиро...
19.04.2026
27728

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

