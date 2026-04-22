Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 252, 255 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 652 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00,замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 0-40 ограничение скорости движения в направлении МТП с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ);
км 40-0 ограничение скорости движения в обратном направлении с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;
км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка островков безопасности от пыли и грязи, с вывозом;
км 112-133 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;
км 99-112 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель и островков безопасности;
км 158-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, механическая очистка и мойка секций барьерных ограждений;
км 133-179 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка осевой от пыли и грязи, с вывозом.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;
км 60-61 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
км 100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 72-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта у бордюрного камня (на съездах);
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 95-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 114-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 92-97 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на силовом барьерном ограждении.