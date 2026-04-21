Путин: Россия уже знает, чем закончится конфликт на Украине

Путин: Россия уже знает, чем закончится конфликт на Украине

Россия не будет делать публичных заявлений по этому поводу и продолжит реализовывать поставленные задачи, заявил президент.

России уже известно, чем закончится конфликт на Украины, при этом каких-либо публичных заявлений по этому поводу делаться не будет. Страна продолжит выполнять поставленные задачи и стремиться к обозначенным целям. Об этом 21 апреля в ходе встречи с представителями муниципалитетов заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — приводит слова президента ТАСС.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026
16:15 19.04.2026

