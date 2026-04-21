Россия не будет делать публичных заявлений по этому поводу и продолжит реализовывать поставленные задачи, заявил президент.
России уже известно, чем закончится конфликт на Украины, при этом каких-либо публичных заявлений по этому поводу делаться не будет. Страна продолжит выполнять поставленные задачи и стремиться к обозначенным целям. Об этом 21 апреля в ходе встречи с представителями муниципалитетов заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — приводит слова президента ТАСС.