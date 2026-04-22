Житель Ленобласти пойдет под суд за смертельный выстрел в неприятеля

Житель Ленобласти пойдет под суд за смертельный выстрел в неприятеля

Во Всеволожском районе завершили расследование убийства, совершенного в декабре прошлого года. 

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за убийство автослесаря в декабре 2025 года. Обвиняемый застрелили мужчину из ружья в ходе конфликта.

Как передает областной Следком, трагедия произошла 21 декабря в деревне Лесколово Всеволожского района. 36-летний мужчина повздорил в гараже с 63-летним автослесарем и взялся за ружье. В результате огнестрельного ранения престарелый мужчина скончался. 

«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Жителей Выборгского района предупредили о схеме мошенников с подарками ко Дню Победы

Аферисты начали звонить жителям от имени администраций и предлагать оформить выплаты и медали в честь 9 мая. 

Жители Выборгского района жалуются на звонки неизвестных, представляющихся сотрудниками администрации. Аферисты предлагают пожилым гражданам оформить денежные выплаты и памятные медали в преддверии Дня Победы. Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.

Злоумышленники назначают время и дату для посещения администрации, и даже указывают номер кабинета, в который нужно обратиться за «подарком». Затем для подтверждения записи мошенники просят продиктовать личные данные, в том числе номер и серию паспорта, СНИЛС, а также коды из СМС.

«Внимание – это обман! Сотрудники администрации никогда не запрашивают личные данные по телефону. Приглашения оформляются только в письменном виде, заверенные подписью и печатью», — сообщили в администрации.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026
16:47 21.04.2026

