Во Всеволожском районе завершили расследование убийства, совершенного в декабре прошлого года.

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за убийство автослесаря в декабре 2025 года. Обвиняемый застрелили мужчину из ружья в ходе конфликта.

Как передает областной Следком, трагедия произошла 21 декабря в деревне Лесколово Всеволожского района. 36-летний мужчина повздорил в гараже с 63-летним автослесарем и взялся за ружье. В результате огнестрельного ранения престарелый мужчина скончался.

«В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.