В Госдуме предложили выпускать банковские карты без указания номера и CVV

Это позволит защитить средства россиян, если данные карты окажутся у мошенников.

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без указания номера и CVV на обратной стороне. По мнению парламентария, благодаря этому злоумышленники не смогут получить доступ к средствам владельца «пластика».

«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. «Чистая» карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности», — цитирует депутата LIfe.ru.

Плякин считает, что на банковских картах достаточно указывать лишь имя и фамилию владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные данные будут доступны в приложении банка.

 

Новости Происшествия

Пенсионерка из Петербурга передала курьеру мошенников почти 4 млн рублей

Аферисты убедили женщину, что ее накопления в опасности и предложили передать средства для сохранения.

В Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пожилой женщины почти четыре миллиона рублей. 

Как передает региональный главк МВД, с заявлением о мошенничестве пенсионерка обратилась в полицию 20 апреля. Потерпевшая рассказала, что с ней связались неизвестные и убедили, что ее накопления в опасности. Затем женщина передала курьеру аферистов 3 960 000 рублей. 

В тот же день оперативники задержали местного жителя, который забрал у пенсионерки деньги. У 24-летнего мужчины обнаружили только часть средств, остальное он успел передать кураторам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

