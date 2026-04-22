Это позволит защитить средства россиян, если данные карты окажутся у мошенников.

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без указания номера и CVV на обратной стороне. По мнению парламентария, благодаря этому злоумышленники не смогут получить доступ к средствам владельца «пластика».

«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. «Чистая» карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности», — цитирует депутата LIfe.ru.

Плякин считает, что на банковских картах достаточно указывать лишь имя и фамилию владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные данные будут доступны в приложении банка.