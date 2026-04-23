О планах по восстановлению спортивного объекта в Светогорске сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Заключение экспертизы рассчитывают получить летом, чтобы уже в 2027 году приступить к ремонту.

Бассейн на Лесной улице построили в 1990 году. Долгое время туда ходили семьями, там начинали заниматься юные спортсмены и тренировались профессиональные пловцы. Позже здание обветшало, инженерные сети устарели, и комплекс закрылся для посетителей. Несколько лет бассейн не работает.

«Сейчас документы переданы на государственную экспертизу в «Леноблгосэкспертизу». Мы надеемся получить заключение летом. Чтобы в 2027 году приступить к ремонту», – рассказал Владимир Цой

По проекту в бассейне планируют отремонтировать колонны, лестницы и перекрытия, полностью заменить электрику, трубы, систему отопления и канализацию. Также хотят обновить тепловой пункт, заменить крышу, утеплить фасад и выполнить внутреннюю отделку.

Изменения затронут и прилегающую территорию. Там собираются привести в порядок парковку, освещение и ливневую канализацию.