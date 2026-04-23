Бассейн «Дельфин» планируют возродить в Светогорске

О планах по восстановлению спортивного объекта в Светогорске сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Заключение экспертизы рассчитывают получить летом, чтобы уже в 2027 году приступить к ремонту.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Бассейн на Лесной улице построили в 1990 году. Долгое время туда ходили семьями, там начинали заниматься юные спортсмены и тренировались профессиональные пловцы. Позже здание обветшало, инженерные сети устарели, и комплекс закрылся для посетителей. Несколько лет бассейн не работает.

«Сейчас документы переданы на государственную экспертизу в «Леноблгосэкспертизу». Мы надеемся получить заключение летом. Чтобы в 2027 году приступить к ремонту», – рассказал Владимир Цой

По проекту в бассейне планируют отремонтировать колонны, лестницы и перекрытия, полностью заменить электрику, трубы, систему отопления и канализацию. Также хотят обновить тепловой пункт, заменить крышу, утеплить фасад и выполнить внутреннюю отделку.

Изменения затронут и прилегающую территорию. Там собираются привести в порядок парковку, освещение и ливневую канализацию.

Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле

Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в мае 2026 года россиян ждут два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 11 мая в связи с Днем Победы.

Если по графику пенсионер обычно получает пенсию 3-го числа, то в мае эта дата приходится на праздничный день. В таком случае выплату перечислят заранее – до 30 апреля. При этом в апреле пенсионер уже получил пенсию по обычному графику.   

В первую очередь досрочное перечисление коснется тех, кто получает пенсию через банки. Для клиентов «Почты России» порядок останется прежним с учетом режима работы отделений. Если дата выдачи выпадет на выходной, деньги можно будет получить накануне.

