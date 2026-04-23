Нож и две мыши довели петербуржца до колонии

Житель Петербурга угрожал знакомому и ранил его ножом в квартире дома на Петергофском шоссе, а позже попался на краже техники из магазина.

Конфликт со знакомым произошел в октябре 2024 года. Во время ссоры мужчина замахнулся на потерпевшего складным ножом и пригрозил убить, после чего ударил его лезвием по правой кисти и несколько раз кулаком по лицу.

Еще один эпизод произошел в сентябре 2025 года. Фигурант зашел в магазин техники, взял со стеллажа две беспроводные компьютерные мыши общей стоимостью 25 620 рублей, спрятал их под куртку и вышел, не заплатив.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и краже. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

При назначении наказания суд учел, что у петербуржца на иждивении находятся престарелые больные родители, а также имеется непогашенная судимость. Мужчину отправили в колонию общего режима на 4 года.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20700

Новости Социум

Прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем на 1,8 млн руб в Волосовском районе

Долг перед предпринимателем на сумму более 1,8 млн рублей погасили в Волосовском районе после вмешательства прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства показала, что ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» заключила с бизнесменом контракт на организацию лечебного питания на 2025-2026 годы, однако выполненные работы в установленный срок оплачены не были.

В результате перед подрядчиком образовалась задолженность свыше 1,8 млн рублей. После проверки прокурор Волосовского района внес представление руководителю медучреждения. Нарушения устранили, а оплату по контракту произвели в полном объеме.

Вам будет интересно
Заказное убийство предотвратили в Ленобласти. Сколько стоит голова мужа в 2025 году?
В Тосно предотвратили заказное убийство. В рамках оперативного эксперимента правоохранителей 6 октября женщина-заказчица встретилась с «исполнителем»,...
07.10.2025
2645

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

