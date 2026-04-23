Житель Петербурга угрожал знакомому и ранил его ножом в квартире дома на Петергофском шоссе, а позже попался на краже техники из магазина.

Конфликт со знакомым произошел в октябре 2024 года. Во время ссоры мужчина замахнулся на потерпевшего складным ножом и пригрозил убить, после чего ударил его лезвием по правой кисти и несколько раз кулаком по лицу.

Еще один эпизод произошел в сентябре 2025 года. Фигурант зашел в магазин техники, взял со стеллажа две беспроводные компьютерные мыши общей стоимостью 25 620 рублей, спрятал их под куртку и вышел, не заплатив.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и краже. Свою вину он полностью признал и раскаялся.

При назначении наказания суд учел, что у петербуржца на иждивении находятся престарелые больные родители, а также имеется непогашенная судимость. Мужчину отправили в колонию общего режима на 4 года.