Приемное отделение открылось после ремонта в стационаре Токсовской больницы во Всеволожском районе. Его пропускная способность выросла до 120-150 человек в сутки.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению, этого удалось добиться за счет перепланировки и расширения входной зоны. Особое внимание во время обновления уделили маршрутизации пациентов и работе с экстренными случаями.

Потоки поступающих в больницу полностью разделили. Для маленьких пациентов сделали отдельное детское приемное отделение со своим входом, детским санузлом и зоной ожидания.

Во время ремонта также полностью обновили смотровую для гинекологических пациентов и оборудовали две раздельные перевязочные – чистую и гипсовую. В отделении продумали логистику для более быстрой и удобной маршрутизации, а саму больницу оснастили новыми каталками.

В операционной хирургического отделения установили новую мобильную цифровую С-дугу экспертного класса Philips Zenition 70. Аппарат позволяет получать четкое изображение в реальном времени во время операций, при этом отличается мобильностью и простой настройкой.

В комитете отметили, что лучевая нагрузка на пациентов и врачей остается минимальной. Благодаря высокой детализации изображения хирурги могут выполнять сложные вмешательства быстрее и более щадяще – через проколы и небольшие разрезы.