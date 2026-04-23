Ремонт приемного отделения завершился в Токсовской больнице

Ремонт приемного отделения завершился в Токсовской больнице

Приемное отделение открылось после ремонта в стационаре Токсовской больницы во Всеволожском районе. Его пропускная способность выросла до 120-150 человек в сутки.

Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Как сообщили в Комитете по здравоохранению, этого удалось добиться за счет перепланировки и расширения входной зоны. Особое внимание во время обновления уделили маршрутизации пациентов и работе с экстренными случаями.

Потоки поступающих в больницу полностью разделили. Для маленьких пациентов сделали отдельное детское приемное отделение со своим входом, детским санузлом и зоной ожидания.

Во время ремонта также полностью обновили смотровую для гинекологических пациентов и оборудовали две раздельные перевязочные – чистую и гипсовую. В отделении продумали логистику для более быстрой и удобной маршрутизации, а саму больницу оснастили новыми каталками.

В операционной хирургического отделения установили новую мобильную цифровую С-дугу экспертного класса Philips Zenition 70. Аппарат позволяет получать четкое изображение в реальном времени во время операций, при этом отличается мобильностью и простой настройкой.

В комитете отметили, что лучевая нагрузка на пациентов и врачей остается минимальной. Благодаря высокой детализации изображения хирурги могут выполнять сложные вмешательства быстрее и более щадяще – через проколы и небольшие разрезы.

О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж

Врачи
Фото: Freepik.

Одышка после физической нагрузки считается нормальной реакцией организма, однако если человеку тяжело дышать уже после спокойного подъема на 3-й этаж, это может указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, при ХОБЛ дыхательные пути постепенно сужаются из-за хронического воспаления, а легкие теряют способность нормально обеспечивать газообмен. В результате человеку становится все труднее дышать, и одышка со временем усиливается.

Авдеев отметил, что учащенное дыхание после бега, интенсивной ходьбы или быстрого подъема по лестнице – это физиологическая норма. Такая одышка обычно проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается болью в груди, головокружением или синюшностью.

«Если вы пробежали 2 километра или поднялись на 10-й этаж быстрым шагом, учащенное дыхание – это естественная реакция организма. Мышцы требуют больше кислорода, сердце бьется чаще. Это физиология. Нормальная одышка появляется при беге, интенсивной ходьбе, подъеме по лестнице с ускорением, проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается другими симптомами», – пояснил Сергей Авдеев

При этом специалист подчеркнул, что одышка во время обычного подъема на 3-й этаж уже требует внимания, особенно если раньше человек переносил такую нагрузку без проблем.

Врач советует обращать внимание на изменения в самочувствии со временем. Если год назад человек спокойно поднимался на 5-й этаж, а теперь начинает задыхаться уже на 3-м, это повод пройти обследование.

По словам Авдеева, опасность ситуации в том, что многие люди постепенно подстраиваются под болезнь, уменьшают физическую активность и начинают считать это возрастной нормой. На самом деле заболевание в этот момент может продолжать развиваться.

Особенно внимательно к такому симптому врач советует относиться людям старше 40 лет, работникам вредных производств, а также тем, у кого есть хронический кашель и другие факторы риска заболеваний легких.

