В Кингисеппе будут судить работника железной дороги за взятки на 748 тысяч рублей

В Кингисеппе будут судить работника железной дороги за взятки на 748 тысяч рублей

По версии следствия, машинист-инструктор ОАО «РЖД» с августа 2018 года по апрель 2024 года получал взятки от подчиненных машинистов и их помощников. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 748 тыс. рублей.

За эти деньги обвиняемый составлял подчиненным удобные графики работы, а также обеспечивал прохождение теоретических и практических занятий без фактического присутствия.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о получении должностным лицом взятки в значительном и крупном размере. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
Кингисепп Ленинградская область
О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж

Одышка после физической нагрузки считается нормальной реакцией организма, однако если человеку тяжело дышать уже после спокойного подъема на 3-й этаж, это может указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, при ХОБЛ дыхательные пути постепенно сужаются из-за хронического воспаления, а легкие теряют способность нормально обеспечивать газообмен. В результате человеку становится все труднее дышать, и одышка со временем усиливается.

Авдеев отметил, что учащенное дыхание после бега, интенсивной ходьбы или быстрого подъема по лестнице – это физиологическая норма. Такая одышка обычно проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается болью в груди, головокружением или синюшностью.

«Если вы пробежали 2 километра или поднялись на 10-й этаж быстрым шагом, учащенное дыхание – это естественная реакция организма. Мышцы требуют больше кислорода, сердце бьется чаще. Это физиология. Нормальная одышка появляется при беге, интенсивной ходьбе, подъеме по лестнице с ускорением, проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается другими симптомами», – пояснил Сергей Авдеев

При этом специалист подчеркнул, что одышка во время обычного подъема на 3-й этаж уже требует внимания, особенно если раньше человек переносил такую нагрузку без проблем.

Врач советует обращать внимание на изменения в самочувствии со временем. Если год назад человек спокойно поднимался на 5-й этаж, а теперь начинает задыхаться уже на 3-м, это повод пройти обследование.

По словам Авдеева, опасность ситуации в том, что многие люди постепенно подстраиваются под болезнь, уменьшают физическую активность и начинают считать это возрастной нормой. На самом деле заболевание в этот момент может продолжать развиваться.

Особенно внимательно к такому симптому врач советует относиться людям старше 40 лет, работникам вредных производств, а также тем, у кого есть хронический кашель и другие факторы риска заболеваний легких.

Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
одышка здоровье

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
