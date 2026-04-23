weather 4.9°
$ 75.00
87.97

Главная / Новости / Мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи во Всеволожском районе

Молодой человек ударил фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего на вызов в Кудрово Всеволожского района.

По данным полиции, бригада скорой приехала на вызов в одну из квартир, где знакомый хозяина, 22-летний оператор станков, сначала вступил в словесную перепалку с медиками, а затем ударил 30-летнего фельдшера по лицу.

После нападения молодой человек скрылся. Пострадавший сотрудник скорой обратился в травмпункт, где у него диагностировали перелом носа.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Нападавшего задержали 21 апреля на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Расследование продолжается.

Теги

Всеволожский район Кудрово Ленинградская область
Для души Новости

О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж

Врачи
Фото: Freepik.

Одышка после физической нагрузки считается нормальной реакцией организма, однако если человеку тяжело дышать уже после спокойного подъема на 3-й этаж, это может указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, при ХОБЛ дыхательные пути постепенно сужаются из-за хронического воспаления, а легкие теряют способность нормально обеспечивать газообмен. В результате человеку становится все труднее дышать, и одышка со временем усиливается.

Авдеев отметил, что учащенное дыхание после бега, интенсивной ходьбы или быстрого подъема по лестнице – это физиологическая норма. Такая одышка обычно проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается болью в груди, головокружением или синюшностью.

«Если вы пробежали 2 километра или поднялись на 10-й этаж быстрым шагом, учащенное дыхание – это естественная реакция организма. Мышцы требуют больше кислорода, сердце бьется чаще. Это физиология. Нормальная одышка появляется при беге, интенсивной ходьбе, подъеме по лестнице с ускорением, проходит через 1-2 минуты после остановки и не сопровождается другими симптомами», – пояснил Сергей Авдеев

При этом специалист подчеркнул, что одышка во время обычного подъема на 3-й этаж уже требует внимания, особенно если раньше человек переносил такую нагрузку без проблем.

Врач советует обращать внимание на изменения в самочувствии со временем. Если год назад человек спокойно поднимался на 5-й этаж, а теперь начинает задыхаться уже на 3-м, это повод пройти обследование.

По словам Авдеева, опасность ситуации в том, что многие люди постепенно подстраиваются под болезнь, уменьшают физическую активность и начинают считать это возрастной нормой. На самом деле заболевание в этот момент может продолжать развиваться.

Особенно внимательно к такому симптому врач советует относиться людям старше 40 лет, работникам вредных производств, а также тем, у кого есть хронический кашель и другие факторы риска заболеваний легких.

Теги

одышка здоровье

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться