Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Пикалево Бокситогорского района.
По версии следствия, 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 47-летней знакомой на почве личной неприязни. Во время конфликта он нанес женщине не менее 12 ударов ножом в шею и туловище.
От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. По факту убийства заведено уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.