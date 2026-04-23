Жителя Бокситогорского района будут судить за убийство знакомой. Он нанес ей не менее 12 ударов ножом

Жителя Бокситогорского района будут судить за убийство знакомой. Он нанес ей не менее 12 ударов ножом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Пикалево Бокситогорского района.

По версии следствия, 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 47-летней знакомой на почве личной неприязни. Во время конфликта он нанес женщине не менее 12 ударов ножом в шею и туловище.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. По факту убийства заведено уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью

Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за вознаграждение. 

В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью - Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за во
В Волховском районе Ленинградской области задержана супружеская пара по подозрению в изготовлении порнографии с собственной дочерью. 

По информации 78.ru, мать и отчим ребенка начали снимать непристойный контент еще в 2020 году. Тогда потерпевшей было девять лет. Задержанные размещали материалы на зарубежных ресурсах за деньги. В общей сложности злоумышленники могли заработать порядка 80 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Следствие изъяло мобильные телефоны и другие устройства пары. Девочка тем временем находится со своим родным отцом. 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

