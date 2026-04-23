В Ленинградской области волонтеры вместе с профессиональными реставраторами приведут в порядок 16 исторических объектов в девяти районах – от усадеб до старинных зданий и парков. Проект поддержан грантом губернатора и направлен не только на сохранение наследия, но и на вовлечение молодежи. К работам смогут присоединиться все желающие, чтобы своими руками помогать сохранять историю региона.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает проект «Волонтеры наследия Ленинградской области» с точки зрения государственной политики в сфере сохранения культурного наследия, и насколько формат «трудового волонтерства» эффективен в вопросе воспитания бережного отношения к культуре и патриотизма у молодежи.

«Ленинградская область богата историческим наследием. Различные парки и усадьбы, храмы и много других объектов наполняют наш регион, напоминая о различных страницах его истории. Их сохранение не просто позволяет нам не забывать о прошлом. Оно способствует лучшему пониманию себя, тех истоков, которые составили культурный код нашего народа», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что «Волонтеры наследия Ленинградской области» – знаковый проект, который соответствует реализации этой задачи. Он объединяет реставраторов и волонтеров, которые желают внести свой посильный вклад в сохранение памятников старины. Областная команда уже имеет положительный опыт сотрудничества в этом направлении и заинтересована в его расширении.

«Формат «трудового волонтерства» позволяет каждому прикоснуться к настоящей истории через эти объекты-свидетели нашего прошлого. Участие в реставрации, помимо общения с интересными людьми и единомышленниками, стимулирует молодежь иначе взглянуть на культурное наследие. На практике получает развитие то подлинное чувство патриотизма, без которого невозможно представить и будущее России», – резюмировал Сергей Перминов