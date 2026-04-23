Сергей Перминов: Ленинградская область богата историческим наследием

Сергей Перминов: Ленинградская область богата историческим наследием

В Ленинградской области волонтеры вместе с профессиональными реставраторами приведут в порядок 16 исторических объектов в девяти районах – от усадеб до старинных зданий и парков. Проект поддержан грантом губернатора и направлен не только на сохранение наследия, но и на вовлечение молодежи. К работам смогут присоединиться все желающие, чтобы своими руками помогать сохранять историю региона.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как он оценивает проект «Волонтеры наследия Ленинградской области» с точки зрения государственной политики в сфере сохранения культурного наследия, и насколько формат «трудового волонтерства» эффективен в вопросе воспитания бережного отношения к культуре и патриотизма у молодежи.

«Ленинградская область богата историческим наследием. Различные парки и усадьбы, храмы и много других объектов наполняют наш регион, напоминая о различных страницах его истории. Их сохранение не просто позволяет нам не забывать о прошлом. Оно способствует лучшему пониманию себя, тех истоков, которые составили культурный код нашего народа», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что «Волонтеры наследия Ленинградской области» – знаковый проект, который соответствует реализации этой задачи. Он объединяет реставраторов и волонтеров, которые желают внести свой посильный вклад в сохранение памятников старины. Областная команда уже имеет положительный опыт сотрудничества в этом направлении и заинтересована в его расширении.

«Формат «трудового волонтерства» позволяет каждому прикоснуться к настоящей истории через эти объекты-свидетели нашего прошлого. Участие в реставрации, помимо общения с интересными людьми и единомышленниками, стимулирует молодежь иначе взглянуть на культурное наследие. На практике получает развитие то подлинное чувство патриотизма, без которого невозможно представить и будущее России», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов о сотрудничестве Германии и Украины: «В отношении России осознано выбран путь конфронтации»
Германия и Украина перешли к стратегическому партнерству. Зеленский и Мерц договорились о совместном выпуске дронов и увеличении военных поставок. Сен...
18.04.2026
318

Ленинградская область Сергей Перминов
Новости Происшествия

В Петербурге ищут байкера, катавшего ребенка на мотоцикле по оживленной улице без экипировки

Опасную поездку записали на видео очевидцы. Позже ролик оказался в ГАИ.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет личность водителя байка, катавшего ребенка на заднем сидении. 

Видеокадры опасной поездки по оживленной улице города поступило в ГАИ от очевидцев. На кадрах видно, как мужчина перевозит несовершеннолетнего с грубыми нарушениями. Сам байкер при этом находится в шлеме. 

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством», — передает ГАИ.

Вам будет интересно
В Ленобласти продавец пиротехники пойдет под суд за взрыв петарды в руке ребенка
Мальчик получил серьезную травму в результате взрыва бракованной петарды. Фото: freepik Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное де...
23.04.2026
70

Видео: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Нарушение ПДД мотоциклы Петербург

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

