Небольшие ночные заморозки и гололедица ожидаются в регионе в пятницу.

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 24 апреля. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Температура воздуха в темное время суток составит -4...+1°С, местами до -6°С, днем +4...+9°С. Ночью на дорогах местами возможна гололедица.

«Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с», — также указано в прогнозе.