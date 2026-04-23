weather 5.2°
$ 74.83
87.53

Главная / Для души / Мокрый снег снова пройдет в Ленобласти 24 апреля

Для души Новости

Мокрый снег снова пройдет в Ленобласти 24 апреля

Небольшие ночные заморозки и гололедица ожидаются в регионе в пятницу.

Фото: МЧС ЛО

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 24 апреля. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Температура воздуха в темное время суток составит -4...+1°С, местами до -6°С, днем +4...+9°С. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. 

«Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с», — также указано в прогнозе.

Вам будет интересно
О каких проблемах со здоровьем может говорить одышка при подъеме на третий этаж
Фото: Freepik. Одышка после физической нагрузки считается нормальной реакцией организма, однако если человеку тяжело дышать уже после спокойного подъе...
23.04.2026
266

Теги

ГУ МЧС Ленобласти погода
Новости Происшествия

Бухгалтер из Луги проведет 3,5 года в колонии за присвоение ₽8 млн

Ныне осужденная на протяжении пяти лет присваивала себе средства компании, в которой работала.

Суд в Ленинградской области отправил в колонию жительницу города Луги за хищение средств работодателя.

По версии следствия, женщина, работавшая бухгалтером у предпринимателя, с 2016 по 2021 года обманом присвоила себе более восьми миллионов рублей.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — передает прокуратура.

Вам будет интересно
Мать, скрывавшуюся от суда за неуплату алиментов, задержали в Бокситогорском районе
Жительницу Бокситогорского района, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов, задержали судебные приставы во время исполнительных действи...
23.04.2026
179

Теги

мошенничество луга уголовное дело

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться