Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль допустил введение новых ограничений на потреблений табака в России. По мнению парламентария, в будущем в стране могут запретить курение для людей, родившихся после 2008 года. Подобные меры уже действуют в некоторых иностранных государствах.
«Думаю, что это реально все, и считаю, что это хороший пример здорового образа жизни, сохранения жизни наших подростков. Год устанавливается с учетом того, чтобы ограничить продажу именно по возрасту. У нас законодательством уже определен некий возрастной ценз, нужно также, чтобы он исполнялся», — цитирует депутата «Абзац».