В ГД допустили введение пожизненного запрета на курение для родившихся после определенного года

Подобные ограничения уже действуют в ряде иностранных государств.

 Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль допустил введение новых ограничений на потреблений табака в России. По мнению парламентария, в будущем в стране могут запретить курение для людей, родившихся после 2008 года. Подобные меры уже действуют в некоторых иностранных государствах.

«Думаю, что это реально все, и считаю, что это хороший пример здорового образа жизни, сохранения жизни наших подростков. Год устанавливается с учетом того, чтобы ограничить продажу именно по возрасту. У нас законодательством уже определен некий возрастной ценз, нужно также, чтобы он исполнялся», — цитирует депутата «Абзац». 

Дачников предупредили о крупных штрафах за неправильную обработку участка от вредителей

Садоводам напомнили о правилах обработки участков от сорняков и вредителей.

Борьба с вредителями и сорняками на участке может обернуться крупными штрафами. По словам юриста Евгении Балдиной, несоблюдение правил использования агрохимикатов влечет за собой административную ответственность. 

Как пояснила эксперт в беседе с РИА Новости, внимание надзорных органов может привлечь использование средств, не предназначенных для подсобного хозяйства. Юрист напомнила, что для частного использования разрешены только те препараты, которые имеют в государственном каталоге Минсельхоза специальную маркировку «Л». 

Нарушение правил обращения с химикатами подпадает под действие статьи 8.3 КоАП РФ и карается штрафом до 2 тысяч рублей. За проведение обработки вблизи источников питьевой воды придется заплатить уже 20 тысяч рублей . 

Владельцам участков также следует помнить, что в случае причинения вреда здоровью соседей или гибели животных, виновник будет обязан возместить  ущерб.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
