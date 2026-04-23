Ограничения работы интернета в России вводятся для обеспечения безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию с доступом к сервисам.

«Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах», — приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства при этом подчеркнул, что необходимо обеспечивать координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы выработать оптимальные решения в подобных ситуациях.

Также президент отметил, что следует информировать граждан о планируемых ограничениях. В то же время это может негативно сказаться на работе по предотвращению терактов и других преступлений.

«Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — заявил президент.