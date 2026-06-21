weather 20.7°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

Новости Социум Главное

Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

Местами в регионе ожидается гроза.

В воскресенье, 21 июня, на территории Ленинградской области действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр России, местами в регионе возможна гроза.

«Период предупреждения до 22 ч. 21 июня, местами грозы», — указано в сообщении.

Фото на миниатюре: magnific

Вам будет интересно
Стало известно, кто выступит на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге
В Петербурге 27 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Организаторы мероприятия объявили имена артистов и ведущих вечера. Впервые в истории...
19.06.2026
472

Теги

Ленобласть грозы штормовое предупреждение Гидрометцентр в России
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
1104

Фото на миниатюре: magnific

Теги

цены продукты

Популярное

Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график
Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график

18:19 19.06.2026

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Математики вычислили срок вымирания человечества
Математики вычислили срок вымирания человечества

11:34 18.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться