В Ленобласти стартовал новый поток образовательного проекта «Школа фермера»

К занятиям приступили 43 человека, в том числе пять ветеранов СВО.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

В Выборгском районе Ленинградской области открылся 13-й поток образовательного проекта «Школа фермера», где 43 слушателя начали осваивать тонкости агротуризма.

Занятия проходят на базе фермерского хозяйства «Хутор Барышево». Первым эатпом в учебной программе стала практическая экскурсия, которую провели владельцы хозяйства Эдуард и Алена Кулик. Участники смогли наглядно ознакомиться с процессами содержания редкой птицы, включая цесарок, фазанов, гусей и уток. Особое внимание было уделено инфраструктуре фермы, созданной благодаря грантовой поддержке по направлению «Агротуризм».

Данный проект позволяет фермерам не только развивать производство, но и привлекать гостей, предлагая им уникальный опыт взаимодействия с природой. По итогам обучения все выпускники получат дипломы государственного образца, а наиболее перспективные смогут претендовать на получение грантов для запуска и масштабирования собственных фермерских проектов.

Запись на следующий поток доступна по этой ссылке.

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе 24 апреля

Жителей просят соблюдать спокойствие и не приближаться к местам производства работ.

В пятницу, 24 апреля, с 10:00 до 19:00 в карьере Селезневского поселения, а также в карьере около Гаврилово Гончаровского поселения Выборгского района пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает Администрация Выборгского муниципального района.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ», — указано в сообщении.

