Жителей просят соблюдать спокойствие и не приближаться к местам производства работ.
В пятницу, 24 апреля, с 10:00 до 19:00 в карьере Селезневского поселения, а также в карьере около Гаврилово Гончаровского поселения Выборгского района пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщает Администрация Выборгского муниципального района.
«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) ЗАПРЕЩЕНЫ до окончания взрывных работ», — указано в сообщении.