Женщина погибла в лобовом ДТП с участием трех машин на 466-м километре трассы «Вологда - Новая Ладога» в Тихвинском районе 24 апреля около 00:35.

По данным полиции, за рулем Hyundai находилась 53-летняя женщина. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина. После этого ГАЗ врезался в грузовик «Луидор», ехавший в попутном направлении под управлением 35-летнего водителя.

От полученных травм водитель Hyundai скончалась на месте. В больницу после аварии доставили двух пассажиров корейского легкового автомобиля – 3-летнюю девочку и 41-летнюю женщину. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.