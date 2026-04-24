Новости Происшествия

Три машины столкнулись в Тихвинском районе. Погибла женщина, пострадали двое, в том числе ребенок

Женщина погибла в лобовом ДТП с участием трех машин на 466-м километре трассы «Вологда - Новая Ладога» в Тихвинском районе 24 апреля около 00:35.

По данным полиции, за рулем Hyundai находилась 53-летняя женщина. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина. После этого ГАЗ врезался в грузовик «Луидор», ехавший в попутном направлении под управлением 35-летнего водителя.

От полученных травм водитель Hyundai скончалась на месте. В больницу после аварии доставили двух пассажиров корейского легкового автомобиля – 3-летнюю девочку и 41-летнюю женщину. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Вам будет интересно
Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
19.03.2026
2897

Тихвинский район ДТП Ленинградская область
Новости Экономика Главное

Банк России снизил размер ключевой ставки

Регулятор объявил о снижении ключевой ставки на полпроцента. 

Фото: freepik/ ededchechine

Центральный банк России снизил размер ключевой ставки на 50 базисных процентных пунктов — до 14,5%. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания 24 апреля. 

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых», — указано в сообщении. 

ЦБ снижает размер ключевой ставки уже восьмой раз подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики регулятор начал с июня 2025 года.

Вам будет интересно
Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле
Фото: pxhere.com Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доц...
23.04.2026
280

ключевая ставка цб рф

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться