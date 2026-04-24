weather 7.1°
$ 74.83
87.53

Главная / Новости / Фура протащила автомобиль по ЗСД и впечатала его в барьерное ограждение

Новости Происшествия

Фура протащила автомобиль по ЗСД и впечатала его в барьерное ограждение

Фура Mercedes впечатала легковой автомобиль в барьерное ограждение на ЗСД в Санкт-Петербурге после того, как у нее взорвалось колесо.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

По предварительным данным, 24 апреля около 08:45 на 37-м километре трассы водитель грузовика не справился с управлением. После этого фура врезалась в легковой автомобиль и протащила его по дороге, прижав к ограждению.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали экстренные службы.

Теги

ЗСД ДТП Санкт-Петербург
Новости Социум

Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске

В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.

Фото: ЭНСО-СВЕТОГОРСК

Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.

«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев

Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.

«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев

Церемония прошла с воинскими почестями.

Теги

СВО Светогорск Выборгский район

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться