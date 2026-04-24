Фура Mercedes впечатала легковой автомобиль в барьерное ограждение на ЗСД в Санкт-Петербурге после того, как у нее взорвалось колесо.
По предварительным данным, 24 апреля около 08:45 на 37-м километре трассы водитель грузовика не справился с управлением. После этого фура врезалась в легковой автомобиль и протащила его по дороге, прижав к ограждению.
В результате аварии никто не пострадал. На месте работали экстренные службы.
Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске
В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.
Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.
«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев
Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.
«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев