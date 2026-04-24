Фура Mercedes впечатала легковой автомобиль в барьерное ограждение на ЗСД в Санкт-Петербурге после того, как у нее взорвалось колесо.

По предварительным данным, 24 апреля около 08:45 на 37-м километре трассы водитель грузовика не справился с управлением. После этого фура врезалась в легковой автомобиль и протащила его по дороге, прижав к ограждению.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали экстренные службы.