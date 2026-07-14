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"Никаких исключений": губернатор Ленобласти сообщил о введении лимитов на топливо для госслужащих

Как подчеркнул глава региона, на время сложностей с горючим «лишних поездок» у чиновников не будет.

В Ленинградской области вводят лимит на топливо для госслужащих, аналогичный тому, который действует на заправках для жителей региона. Об этом сообщил 14 июля губернатор Александр Дрозденко. 

«Дал поручение автобазе Правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видео-связь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — подчеркнул губернатор.

Также глава области дал «настоятельные рекомендации» ограничить поездки на автотранспорте руководителям органов местного самоуправления. Лимиты для служебных машин будут вводить и для сотрудников местных администраций.

Также Александр Дрозденко сообщил, что часть нефтяных компаний уже согласилась заливать бензин в канистры, но только в счет лимита на каждой отдельной заправке и в тару объёмом не более 10 литров. 

«Жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники — бензопил, газонокосилок, всего, что нужно для содержания участков. Важное условие — использовать только ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения ГСМ. Это безопасно и разумно», — отметил глава Ленобласти.

Губернатор добавил, что все принимаемые меры временные. Регион продолжает работу по стабилизации рынка топлива.

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Фото на миниатюре: magnific

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