weather 7.1°
$ 74.83
87.53

Главная / Новости / Специалисты «Россети Ленэнерго» провели технические работы в Волховском районе

Новости Социум

Специалисты «Россети Ленэнерго» провели технические работы в Волховском районе

Технические работы на электросетях провели специалисты филиала «Новоладожские электрические сети» компании «Россети Ленэнерго» в массиве Пупышево в Волховском районе.

Специалисты «Россети Ленэнерго» провели технические работы в Волховском районе - Технические работы на электросетях провели специалисты филиала «Новоладожские электрические сети» в
Фото: Россети Ленэнерго

Во время работ энергетики расчистили охранную зону линий электропередачи, проверили и обслужили контактные соединения воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 1,2 километра, а также заменили изолятор в распределительном устройстве трансформаторной подстанции 10 кВ.

Проведенные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей района.

Вам будет интересно
Рекордные нарушения в госзакупках за 2025 год выявили в Петербурге
Максимальный объем нарушений в сфере государственных закупок за 2025 год выявила Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Среди основных проблем на...
24.04.2026
133

Теги

Россети Ленэнерго Пупышево Волховский район
Новости Социум

Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске

В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.

Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске - В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгск
Фото: ЭНСО-СВЕТОГОРСК

Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.

«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев

Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.

«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев

Церемония прошла с воинскими почестями.

Теги

СВО Светогорск Выборгский район

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться