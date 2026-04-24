Церемония прощания с участником СВО Андреем Чукановым прошла в Светогорске

В Светогорске прошла церемония прощания с участником специальной военной операции и жителем Выборгского района Андреем Валерьевичем Чукановым.

Фото: ЭНСО-СВЕТОГОРСК

Почтить память военнослужащего пришли близкие, сослуживцы и представители региональной администрации. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев рассказал, что лично знал погибшего и служил с ним.

«Вместе с Андреем мы проходили службу в Абхазии, Чеченской Республике и в зоне проведения спецоперации. Андрей Валерьевич – настоящий воин и патриот, мой близкий и надежный товарищ, с которым мы шли плечом к плечу», – сказал Константин Патраев

Андрей Чуканов проходил службу в различных горячих точках, включая Абхазию и Чеченскую Республику, а также участвовал в специальной военной операции. Активно занимался гуманитарной деятельностью, помогая жителям Донбасса с 2014 года. С началом СВО Андрей Чуканов одним из первых принял решение отправиться на передовую.

«Его имя навсегда вписано в историю Ленинградской области и будет жить в нашей памяти. Низкий поклон за подвиг, мужество и отвагу», – сказал он. Константин Патраев

Церемония прошла с воинскими почестями.

Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге

Живущий в Санкт-Петербурге гражданин Мексики полностью погасил задолженность по алиментам перед 11-летней дочерью после того, как судебные приставы нашли в интернете объявление, выдавшее его знание русского языка.

Как сообщили в ГУФССП по Петербургу, по решению суда мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть средней зарплаты по стране. Деньги матери девочки он переводил напрямую, однако не в полном объеме.

Когда иностранца вызвали на прием в отдел судебных приставов Приморского района, он заявил, что не понимает русский язык и не может разобраться в предъявляемых требованиях. Сначала сотрудники ведомства попытались объясниться с ним на английском. После этого мужчина понял суть разговора, но долг так и не закрыл. При этом официально он нигде не работал.

Ситуация изменилась после того, как приставы нашли в его соцсетях объявления с предложением услуг преподавателя. В публикациях мужчина демонстрировал хорошее знание русского языка.

Во время следующего визита ему предъявили найденное объявление, после чего он заговорил по-русски. После беседы мужчина предоставил недостающие квитанции и полностью выплатил оставшиеся 100 тыс. рублей долга.

