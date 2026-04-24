Телеведущего Первого канала Алексея Пиманова не стало 23 апреля.
Российский режиссер, сценарист, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов скончался в результате сердечного приступа. Это подтвердила вдова журналиста Ольга Погодина.
«У него случился острый инфаркт», — приводит слова вдовы Пиманова ТАСС.
Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни в четверг, 23 апреля. Для близких смерть журналиста стала потрясением. По словам коллег, в последнее время он выглядел уставшим, но при этом не жаловался на состояние здоровья и продолжал усердно работать.
"В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровье. Ничто не предвещало», — рассказал aif.ru коллега Пиманова Сергей Комаров.