weather 7.1°
$ 75.53
88.28

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

Новости Социум

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

Телеведущего Первого канала Алексея Пиманова не стало 23 апреля.

Фото: Первый канал

Российский режиссер, сценарист, ведущий программы  «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов скончался в результате сердечного приступа. Это подтвердила вдова журналиста Ольга Погодина.

«У него случился острый инфаркт», — приводит слова вдовы Пиманова ТАСС.

Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни в четверг, 23 апреля. Для близких смерть журналиста стала потрясением. По словам коллег, в последнее время он выглядел уставшим, но при этом не жаловался на состояние здоровья и продолжал усердно работать. 

"В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровье. Ничто не предвещало», — рассказал aif.ru коллега Пиманова Сергей Комаров.

Теги

Алексей Пиманов
В Волосовском районе искали нарушения при перевозке отходов

Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов. 

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться