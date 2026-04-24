СК РФ взял на контроль ситуацию с затянувшимся ремонтом детской больницы в Выборге за ₽70 млн

Подрядчик получил средства на выполнение ремонта, но так и не приступил к работам.

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ремонтом детской больницы в Выборге. Работы в медучреждении так и не были начаты, хотя подрядчик получил 70 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о халатности.

«В средствах массовой информации сообщается, что в городе Выборге на протяжении длительного периода времени не проводится ремонт здания детской больницы. При этом подрядчик получил порядка 70 млн рублей», — передает СК РФ.

Доклад о ходе расследования дела Александр Бастрыкин ждет от руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

В Волосовском районе искали нарушения при перевозке отходов

Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов. 

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
21.04.2026

