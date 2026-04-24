Подрядчик получил средства на выполнение ремонта, но так и не приступил к работам.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ремонтом детской больницы в Выборге. Работы в медучреждении так и не были начаты, хотя подрядчик получил 70 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о халатности.

«В средствах массовой информации сообщается, что в городе Выборге на протяжении длительного периода времени не проводится ремонт здания детской больницы. При этом подрядчик получил порядка 70 млн рублей», — передает СК РФ.

Доклад о ходе расследования дела Александр Бастрыкин ждет от руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.