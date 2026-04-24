В Ленобласти проводятся подомовые обходы жителей по вопросам газификации

Соответствующие мероприятия прошли в шести районах области.

В шести районах Ленинградской области специалисты завершили подомовые обходы жителей в рамках программы догазификации. Как сообщили в комитете по ТЭК, работы по информированию граждан завершились в Тосненском, Волосовском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском районах и в Сосновом Бору.

Представители администраций посетили дома, к границам которых уже подведен газ, чтобы разъяснить жителям условия участия в программе, а также проинформировать о доступных региональных субсидиях и мерах социальной поддержки при подключении к сетям.

По данным регионального штаба по газификации, из 11 384 домовладений, где газопровод уже доведен до границ участка, специалисты успели посетить 8 298 объектов. В остальных районах области аналогичная работа будет продолжена до 1 июля.

На сегодняшний день в регионе заключено уже 57 738 договоров на подключение. Газовые сети подведены к границам 48 900 участков, а 36 461 домовладение уже обеспечено природным газом и активно пользуется ресурсом.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал администрации населенных пунктов активнее мотивировать граждан проводить газ в свои дома. Одним из решений, как отмечал глава региона, могут стать подомовые обходы граждан. 

Выборг простится с заслуженным артистом РСФСР Николаем Устиновым-Лещинским

Выборг простится с заслуженным артистом РСФСР Николаем Устиновым-Лещинским
27 апреля родные, друзья, коллеги и земляки проводят в последний путь одного из основателей театра «Святая Крепость» и заслуженного артиста РСФСР Николая Устинова-Лещинского.

Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры начнется в 10:00 с отпевания в храме священномученика Игнатия Богоносца по адресу: улица Приморская, 41А. Гражданская панихида состоится в 11:30 в театре драмы и кукол «Святая Крепость» на улице Спортивной, 4, после чего артиста похоронят на Верхне-Черкасовском кладбище.

Николай Устинов-Лещинский скончался 22 апреля, оставив значимый след в истории российского театра. Профессиональный путь артиста начался после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова в 1974 году. В разные годы своей карьеры он служил в театрах Львова, Кургана и Сухума, а также принимал участие в съемках популярных телесериалов.

Особое место в его биографии занимает Выборг: в 1982 году он стал одним из ключевых основателей Ленинградского областного театра кукол, который сегодня известен как театр «Святая Крепость». 

