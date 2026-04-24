В шести районах Ленинградской области специалисты завершили подомовые обходы жителей в рамках программы догазификации. Как сообщили в комитете по ТЭК, работы по информированию граждан завершились в Тосненском, Волосовском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском районах и в Сосновом Бору.

Представители администраций посетили дома, к границам которых уже подведен газ, чтобы разъяснить жителям условия участия в программе, а также проинформировать о доступных региональных субсидиях и мерах социальной поддержки при подключении к сетям.

По данным регионального штаба по газификации, из 11 384 домовладений, где газопровод уже доведен до границ участка, специалисты успели посетить 8 298 объектов. В остальных районах области аналогичная работа будет продолжена до 1 июля.

На сегодняшний день в регионе заключено уже 57 738 договоров на подключение. Газовые сети подведены к границам 48 900 участков, а 36 461 домовладение уже обеспечено природным газом и активно пользуется ресурсом.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал администрации населенных пунктов активнее мотивировать граждан проводить газ в свои дома. Одним из решений, как отмечал глава региона, могут стать подомовые обходы граждан.