Сергей Перминов: голосование за объекты благоустройства — эффективный механизм развития территорий

Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: голосование за объекты благоустройства — эффективный механизм развития территорий

Такой формат положительно зарекомендовал себя в Ленинградской области. Только за прошлый год в регионе было обустроено 97 общественных пространств, заявил сенатор.

В Ленинградской области, как и по всей России, до 12 июня проходит голосование за объекты благоустройства. В 47-м регионе на выбор представлено 34 территории, которые получат новый облик в 2027 году. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов подчеркнул, что такой формат является эффективным инструментом развития территорий.

«Проекты благоустройства последовательно меняют жизнь наших регионов к лучшему. Этот конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений», — цитирует сенатора Online47.

По словам сенатора, проекты, выбранные в ходе прямого голосования, обладают высшей степенью легитимности, поскольку решение принимают люди, которые будут пользоваться обновленными парками, набережными и другими объектами.

Сенатор также отметил, что такой подход показывает высокую результативность. Только в 2025 году в регионе было благоустроено 97 общественных пространств.

«Совместными усилиями жители и власти меняют жизнь к лучшему», — добавил Сергей Перминов.

Вам будет интересно
Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России
По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик благоустройства. Фото: lenobl. ru Министерство стр...
23.04.2026
212

Новости Происшествия

В Ленобласти лжериелтор вернул пенсионерке крупный долг билетами "банка приколов"

В Киришах суд вынес приговор местному жителю, совершившему серию мошеннических действий против пожилой женщины.

В Ленинградской области 36-летний местный житель осужден за мошенничество в отношении 72-летней женщины. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Как передает областная прокуратура, ранее судимый 36-летний житель Киришей в начале 2026 года выдал себя за риелтора и втерся в доверие к пожилой женщине. Сперва аферист взял у пенсионерки 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже недвижимости. Затем обвиняемый занял у потерпевшей 220 тысяч рублей, которые возвращать. Позже он вручил женщине сувенирные билеты «банка приколов». 

«Кроме того, под предлогом обмена денежных средств на более крупные купюры Марков завладел еще 200 тыс. рублей, также рассчитавшись сувенирными билетами», — передает ведомство.

Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Суд приговорил Маркова к одному  году принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также удовлетворен иск потерпевшей о выплате оставшихся 210 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Вам будет интересно
Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге
Живущий в Санкт-Петербурге гражданин Мексики полностью погасил задолженность по алиментам перед 11-летней дочерью после того, как судебные приставы на...
24.04.2026
129

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
