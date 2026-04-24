Такой формат положительно зарекомендовал себя в Ленинградской области. Только за прошлый год в регионе было обустроено 97 общественных пространств, заявил сенатор.

В Ленинградской области, как и по всей России, до 12 июня проходит голосование за объекты благоустройства. В 47-м регионе на выбор представлено 34 территории, которые получат новый облик в 2027 году. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов подчеркнул, что такой формат является эффективным инструментом развития территорий.

«Проекты благоустройства последовательно меняют жизнь наших регионов к лучшему. Этот конкурс уже стал настоящим проводником позитивных изменений», — цитирует сенатора Online47.

По словам сенатора, проекты, выбранные в ходе прямого голосования, обладают высшей степенью легитимности, поскольку решение принимают люди, которые будут пользоваться обновленными парками, набережными и другими объектами.

Сенатор также отметил, что такой подход показывает высокую результативность. Только в 2025 году в регионе было благоустроено 97 общественных пространств.

«Совместными усилиями жители и власти меняют жизнь к лучшему», — добавил Сергей Перминов.