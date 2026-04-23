Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России

Новости Социум

Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России

По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик благоустройства.

Ленобласть вошла в топ лидеров по качеству благоустройства среди регионов России - По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик
Фото: lenobl. ru

Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги ежегодного конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Согласно рейтингу, Ленинградская область заняла вторую строчку общероссийского рейтинга. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации. 

Внимание экспертной комиссии привлекли три знаковых проекта региона: Петровская набережная в Выборге, ансамбль госпитального городка «Юность» в Гатчине и благоустроенная дворовая территория в деревне Пудомяги.

Председатель комитета по ЖКХ региона Денис Беляев подчеркнул, что ключевыми критериями отбора стали уникальность решений, их социальный эффект и возможность масштабирования опыта на другие субъекты страны.

Отметим, всего в этом году на федеральный конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов России. 

Новости

Мокрый снег снова пройдет в Ленобласти 24 апреля

Небольшие ночные заморозки и гололедица ожидаются в регионе в пятницу.

Мокрый снег снова пройдет в Ленобласти 24 апреля - Небольшие ночные заморозки и гололедица ожидаются в регионе в пятницу.
Фото: МЧС ЛО

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 24 апреля. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Температура воздуха в темное время суток составит -4...+1°С, местами до -6°С, днем +4...+9°С. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. 

«Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с», — также указано в прогнозе.

