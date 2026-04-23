По итогам 2025 года Ленинградская область заняла второе место в федеральном рейтинге лучших практик благоустройства.

Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги ежегодного конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Согласно рейтингу, Ленинградская область заняла вторую строчку общероссийского рейтинга. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Внимание экспертной комиссии привлекли три знаковых проекта региона: Петровская набережная в Выборге, ансамбль госпитального городка «Юность» в Гатчине и благоустроенная дворовая территория в деревне Пудомяги.

Председатель комитета по ЖКХ региона Денис Беляев подчеркнул, что ключевыми критериями отбора стали уникальность решений, их социальный эффект и возможность масштабирования опыта на другие субъекты страны.

Отметим, всего в этом году на федеральный конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов России.