В течение первого квартала текущего года специалистами ООО «Транснефть – Балтика» было подано более 100 предложений по улучшению производственных процессов. Такой результат работы собственной системы развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ–ОПТИМУМ).

Система предполагает вовлечение всех работников в непрерывный процесс изменений. Каждый сотрудник может представить предложение по улучшению производственных и других процессов. С начала внедрения Системы их число достигло почти 600. На данный момент пять улучшений уже реализовано на уровне ПАО «Транснефть», 116 – в ООО «Транснефть – Балтика».

Среди предложений – как идеи по оптимизации бизнес-процессов, совершенствованию документооборота, так и по улучшению условий труда и повышению уровня безопасности на производственных объектах. Многие представляют из себя устройства и приспособления, которые успешно прошли испытания.

Например, разработанный начальником УОМТО НПС-3 Дмитрием Пресновым механический подъемник для монтажа проставки муфты магистральных насосных агрегатов сократил с двух до одного количество сотрудников, задействованных в этой операции, а время на ее выполнение уменьшилось с 30 до 10 минут. Простой защитный кожух на поверочной установке систем измерения количества и показателей качества нефти, предложенный заместителем начальника ПСП ГПС «Кириши» Андреем Сарнавиным, позволяет избегать внеочередных поверок, что экономит существенные денежные средства.

В 2025 году ООО «Транснефть – Балтика» присоединилось к процессу трансформации корпоративной культуры управления и культуры безопасного поведения. Предприятие также запустило процесс обучения работников инструментам и практикам бережливого производства, включая «Фабрику процессов», в центрах развития компетенций сотрудников в трех районных нефтепроводных управлениях: Ленинградском, Новгородском и Ярославском. Планируется обучать более 900 сотрудников в год.