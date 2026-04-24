Главная / Новости / Главные нефтепроводчики Северо-Запада продолжат улучшать производственные процессы

Новости Социум

Главные нефтепроводчики Северо-Запада продолжат улучшать производственные процессы

В течение первого квартала текущего года специалистами ООО «Транснефть – Балтика» было подано более 100 предложений по улучшению производственных процессов. Такой результат работы собственной системы развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ–ОПТИМУМ).

Фото: пресс-служба ООО «ТрансНефть - Балтика»

Система предполагает вовлечение всех работников в непрерывный процесс изменений. Каждый сотрудник может представить предложение по улучшению производственных и других процессов. С начала внедрения Системы их число достигло почти 600. На данный момент пять улучшений уже реализовано на уровне ПАО «Транснефть», 116 – в ООО «Транснефть – Балтика».

Среди предложений – как идеи по оптимизации бизнес-процессов, совершенствованию документооборота, так и по улучшению условий труда и повышению уровня безопасности на производственных объектах. Многие представляют из себя устройства и приспособления, которые успешно прошли испытания.

Например, разработанный начальником УОМТО НПС-3 Дмитрием Пресновым механический подъемник для монтажа проставки муфты магистральных насосных агрегатов сократил с двух до одного количество сотрудников, задействованных в этой операции, а время на ее выполнение уменьшилось с 30 до 10 минут. Простой защитный кожух на поверочной установке систем измерения количества и показателей качества нефти, предложенный заместителем начальника ПСП ГПС «Кириши» Андреем Сарнавиным, позволяет избегать внеочередных поверок, что экономит существенные денежные средства.

В 2025 году ООО «Транснефть – Балтика» присоединилось к процессу трансформации корпоративной культуры управления и культуры безопасного поведения. Предприятие также запустило процесс обучения работников инструментам и практикам бережливого производства, включая «Фабрику процессов», в центрах развития компетенций сотрудников в трех районных нефтепроводных управлениях: Ленинградском, Новгородском и Ярославском. Планируется обучать более 900 сотрудников в год.

Транснефть-Балтика
В Волосовском районе искали нарушения при перевозке отходов

Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

Фото: Эконадзор Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов. 

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.

Волосовский район эконадзор

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

