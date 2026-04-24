Выборг простится с заслуженным артистом РСФСР Николаем Устиновым-Лещинским

Выборг простится с заслуженным артистом РСФСР Николаем Устиновым-Лещинским

Фото: театр «Святая крепость»

27 апреля родные, друзья, коллеги и земляки проводят в последний путь одного из основателей театра «Святая Крепость» и заслуженного артиста РСФСР Николая Устинова-Лещинского.

Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры начнется в 10:00 с отпевания в храме священномученика Игнатия Богоносца по адресу: улица Приморская, 41А. Гражданская панихида состоится в 11:30 в театре драмы и кукол «Святая Крепость» на улице Спортивной, 4, после чего артиста похоронят на Верхне-Черкасовском кладбище.

Николай Устинов-Лещинский скончался 22 апреля, оставив значимый след в истории российского театра. Профессиональный путь артиста начался после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова в 1974 году. В разные годы своей карьеры он служил в театрах Львова, Кургана и Сухума, а также принимал участие в съемках популярных телесериалов.

Особое место в его биографии занимает Выборг: в 1982 году он стал одним из ключевых основателей Ленинградского областного театра кукол, который сегодня известен как театр «Святая Крепость». 

В Волосовском районе искали нарушения при перевозке отходов

Очередной межведомственный экологический рейд прошел в Ленобласти.

В Волосовском районе Ленинградской области сотрудники Комитета Госэконадзора, Экомилиции и ГИБДД провели мероприятие по проверке соблюдения требований законодательства в части транспортировки отходов. 

Контрольные мероприятия были организованы во исполнение поручения губернатора региона Александра Дрозденко, который ранее поставил задачу навести порядок в сфере обращения с отходами и предотвратить загрязнение дорожного полотна. В центре внимания инспекторов оказались крупногабаритные грузовики, следующие в направлении КПО «Кингисепп».

Специалисты тщательно проверяли наличие документов у перевозчиков, техническое состояние транспортных средств и способу покрытия кузова укрывным материалом для исключения выпадения мусора во время движения. По итогам рейда выявлено четыре нарушения экологического законодательства. Тем временем экипажи ГИБДД зафиксировали два случая несоблюдения требований к укрытию груза, составив соответствующие протоколы.

