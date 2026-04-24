Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными

На родину вернутся 193 российских военнослужащих. 

Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными - На родину вернутся 193 российских военнослужащих.
Фото: Минобороны РФ

В пятницу, 24 апреля, между Россией и Украиной прошел новый раунд обмена военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 193 российских военнослужащих. Взамен передано аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения на родину бойцы 
продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США», — также указано в сообщении.

В Ленобласти лжериелтор вернул пенсионерке крупный долг билетами "банка приколов"

В Киришах суд вынес приговор местному жителю, совершившему серию мошеннических действий против пожилой женщины.

В Ленинградской области 36-летний местный житель осужден за мошенничество в отношении 72-летней женщины. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Как передает областная прокуратура, ранее судимый 36-летний житель Киришей в начале 2026 года выдал себя за риелтора и втерся в доверие к пожилой женщине. Сперва аферист взял у пенсионерки 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже недвижимости. Затем обвиняемый занял у потерпевшей 220 тысяч рублей, которые возвращать. Позже он вручил женщине сувенирные билеты «банка приколов». 

«Кроме того, под предлогом обмена денежных средств на более крупные купюры Марков завладел еще 200 тыс. рублей, также рассчитавшись сувенирными билетами», — передает ведомство.

Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Суд приговорил Маркова к одному  году принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также удовлетворен иск потерпевшей о выплате оставшихся 210 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба.

