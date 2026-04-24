На родину вернутся 193 российских военнослужащих.

В пятницу, 24 апреля, между Россией и Украиной прошел новый раунд обмена военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 193 российских военнослужащих. Взамен передано аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения на родину бойцы

продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США», — также указано в сообщении.