Привычка спать днем может указывать на скрытые заболевания в организме.



Ученые из Бостона установили прямую связь между привычкой дневного сна у пожилых людей и повышенным риском преждевременной смерти. Тревожные результаты исследования появились в журнале JAMA Network Open

Исследование охватило 1400 участников, средний возраст которых составил 81 год. Наблюдения велись на протяжении 19 лет, при этом точность данных обеспечивалась использованием умных часов, что исключило ошибки. Выводы ученых оказались неутешительными: чем чаще, дольше и раньше в первой половине дня пожилой человек отходит ко сну, тем выше риск летального исхода от любых причин.

Согласно представленным данным, каждый дополнительный час дневного сна увеличивает риск смерти на 13%, а каждый новый перерыв на дневной отдых — на 7%. Наиболее опасным периодом для сна оказался утренний — в этом случае риски возрастают на 30%.

Как пояснил соавтор работы Ченлу Гао, сон в данном случае является не причиной ухудшения состояния, а симптомом. Организм пожилого человека, страдающий от скрытых хронических заболеваний, требует больше времени на восстановление. Это заставляет его чаще погружаться в дневной сон.

«Изменение паттерна дневного сна можно рассматривать как бесплатный и простой индикатор начинающейся деменции, сердечной недостаточности или другого заболевания. Это сигнал: что-то идет не так, обратите внимание», — заявили исследователи.