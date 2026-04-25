Главная / Новости / "Что-то идет не так": ученые объяснили, почему дневной сон у пожилых — тревожный сигнал

"Что-то идет не так": ученые объяснили, почему дневной сон у пожилых — тревожный сигнал

Привычка спать днем может указывать на скрытые заболевания в организме.

Ученые из Бостона установили прямую связь между привычкой дневного сна у пожилых людей и повышенным риском преждевременной смерти. Тревожные результаты исследования появились в журнале JAMA Network Open

Исследование охватило 1400 участников, средний возраст которых составил 81 год. Наблюдения велись на протяжении 19 лет, при этом точность данных обеспечивалась использованием умных часов, что исключило ошибки. Выводы ученых оказались неутешительными: чем чаще, дольше и раньше в первой половине дня пожилой человек отходит ко сну, тем выше риск летального исхода от любых причин.

Согласно представленным данным, каждый дополнительный час дневного сна увеличивает риск смерти на 13%, а каждый новый перерыв на дневной отдых — на 7%. Наиболее опасным периодом для сна оказался утренний — в этом случае риски возрастают на 30%.

Как пояснил соавтор работы Ченлу Гао, сон в данном случае является не причиной ухудшения состояния, а симптомом. Организм пожилого человека, страдающий от скрытых хронических заболеваний, требует больше времени на восстановление. Это заставляет его чаще погружаться в дневной сон. 

«Изменение паттерна дневного сна можно рассматривать как бесплатный и простой индикатор начинающейся деменции, сердечной недостаточности или другого заболевания. Это сигнал: что-то идет не так, обратите внимание», — заявили исследователи.

Новости Экономика

С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги

В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчикам стоит пересмотреть свой портфель депозитов и отказаться от низкодоходных продуктов. Такой совет в беседе с «Прайм» дал финансовый эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, хранение средств на старых банковских вкладах может быть невыгодным. Долгосрочные депозиты сроком от одного до трех лет с фиксированной ставкой, которая обычно ниже рыночных, теряют свою привлекательность. Основная проблема в том, что вкладчики «замораживают» свои деньги в инструментах, доходность которых не соответствует текущим реалиям. 

Особое внимание стоит уделить депозитам с автоматическим продлением договора банком, при котором условия для клиента становятся менее выгодными. Эксперт рекомендует провести анализ имеющихся сбережений и рассмотреть возможность досрочного закрытия таких вкладов и перевести капитал в более доходные активы.

В качестве альтернативы Шнейдерман советует рассмотреть краткосрочные рублевые вклады на срок от двух до шести месяцев. 

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

