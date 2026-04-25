Картаполов: Финляндия станет законной целью ВС РФ в случае ввоза ядерного оружия

Картаполов: Финляндия станет законной целью ВС РФ в случае ввоза ядерного оружия

Глава думского комитета по обороне предупредил о серьезных последствиях для Финляндии, решившей заполучить ядерное оружие.

Россия предпримет меры в случае, если Финляндия разметит на своей территории ядерное оружие. При таком сценарии республика станет целью для стратегического наступательного вооружения ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии - это их выбор», — заявил парламентарий.

Напомним, ранее правительство Финляндии предложило внести поправки в закон об атомной энергии. Согласно изменениям, республика сможет ввозить, транспортировать и хранить на своей территории ядерное оружие. 

Новости Экономика

С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги

В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчикам стоит пересмотреть свой портфель депозитов и отказаться от низкодоходных продуктов. Такой совет в беседе с «Прайм» дал финансовый эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, хранение средств на старых банковских вкладах может быть невыгодным. Долгосрочные депозиты сроком от одного до трех лет с фиксированной ставкой, которая обычно ниже рыночных, теряют свою привлекательность. Основная проблема в том, что вкладчики «замораживают» свои деньги в инструментах, доходность которых не соответствует текущим реалиям. 

Особое внимание стоит уделить депозитам с автоматическим продлением договора банком, при котором условия для клиента становятся менее выгодными. Эксперт рекомендует провести анализ имеющихся сбережений и рассмотреть возможность досрочного закрытия таких вкладов и перевести капитал в более доходные активы.

В качестве альтернативы Шнейдерман советует рассмотреть краткосрочные рублевые вклады на срок от двух до шести месяцев. 

Вам будет интересно
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
В связи с майскими праздниками выплаты поступят гражданам в конце апреля. Фото: pxhere Майские пособия будут перечислены россиянам в конце апреля, соо...
21.04.2026
6027

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

14:33 24.04.2026

