Глава думского комитета по обороне предупредил о серьезных последствиях для Финляндии, решившей заполучить ядерное оружие.
Россия предпримет меры в случае, если Финляндия разметит на своей территории ядерное оружие. При таком сценарии республика станет целью для стратегического наступательного вооружения ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии - это их выбор», — заявил парламентарий.
Напомним, ранее правительство Финляндии предложило внести поправки в закон об атомной энергии. Согласно изменениям, республика сможет ввозить, транспортировать и хранить на своей территории ядерное оружие.
