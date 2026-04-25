В Минздраве назвали одно из самых распространенных заболеваний среди россиян

Артериальная гипертония оказалась одним из самых часто встречающихся у россиян заболеваний.  

Одним из самых распространенных заболеваний среди россиян является артериальная гипертензия. При диагностировании этого недуга пациенты подлежат обязательной диспансеризации. Своевременное выявление и лечение недуга напрямую связаны с ростом продолжительности жизни. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

«Артериальная гипертензия — это то заболевание, которое очень распространено в РФ. После проведения диспансеризации, когда мы выявляем повышенный уровень артериального давления, не расцениваем его как фактор риска, а рассматриваем как заболевание», — подчеркнула она.

При этом в России активно применяются современные методы лечения заболевания, отвечающие всем требованиям. 

Вам будет интересно
Ленинградские медики одной процедурой избавили пенсионера от болезни, которой он страдал 30 лет
77-летнего жителя Ленобласти за одну процедуру избавили от мочекаменной болезни, от которой он мучился три десятилетия.  Фото: Всеволожская больн...
23.01.2026
1726

Россия минздрав гипертония
С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги

В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными.

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчикам стоит пересмотреть свой портфель депозитов и отказаться от низкодоходных продуктов. Такой совет в беседе с «Прайм» дал финансовый эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, хранение средств на старых банковских вкладах может быть невыгодным. Долгосрочные депозиты сроком от одного до трех лет с фиксированной ставкой, которая обычно ниже рыночных, теряют свою привлекательность. Основная проблема в том, что вкладчики «замораживают» свои деньги в инструментах, доходность которых не соответствует текущим реалиям. 

Особое внимание стоит уделить депозитам с автоматическим продлением договора банком, при котором условия для клиента становятся менее выгодными. Эксперт рекомендует провести анализ имеющихся сбережений и рассмотреть возможность досрочного закрытия таких вкладов и перевести капитал в более доходные активы.

В качестве альтернативы Шнейдерман советует рассмотреть краткосрочные рублевые вклады на срок от двух до шести месяцев. 

Вам будет интересно
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
В связи с майскими праздниками выплаты поступят гражданам в конце апреля. Фото: pxhere Майские пособия будут перечислены россиянам в конце апреля, соо...
21.04.2026
6027

вклады советы эксперта

