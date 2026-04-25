Артериальная гипертония оказалась одним из самых часто встречающихся у россиян заболеваний.
Одним из самых распространенных заболеваний среди россиян является артериальная гипертензия. При диагностировании этого недуга пациенты подлежат обязательной диспансеризации. Своевременное выявление и лечение недуга напрямую связаны с ростом продолжительности жизни. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
«Артериальная гипертензия — это то заболевание, которое очень распространено в РФ. После проведения диспансеризации, когда мы выявляем повышенный уровень артериального давления, не расцениваем его как фактор риска, а рассматриваем как заболевание», — подчеркнула она.
При этом в России активно применяются современные методы лечения заболевания, отвечающие всем требованиям.