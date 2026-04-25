В ФНС опровергли блокировку счетов россиян за долги

Новости Социум

В ФНС опровергли блокировку счетов россиян за долги

Налоговая инспекция приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла сообщения о якобы полной блокировке банковских счетов россиян. Приостановка операций осуществляется только на сумму имеющейся задолженности, при этом сумма средств, превышающая долг, по-прежнему доступна гражданам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий ведомства.

«Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков - физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок», — заявили в ФНС.

Также в ФНС разъяснили, как устроен порядок внесудебного взыскания налоговых задолженностей. В ведомстве пояснили, что сперва плательщику поступает уведомление о необходимости погашения долга. Эту информацию можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или на Госуслугах. Также документ высылается по почте в случае отсутствия аккаунтов на указанных сервисах.

Если должник игнорирует требование, налоговая инициирует процесс взыскания, о чем налогоплательщика также уведомят. При этом плательщику дается еще один шанс на погашение задолженности. Также гражданин может заявить о несогласии с требованием.

«Если несогласие не поступило, то по истечении семи рабочих дней с даты направления налогоплательщику решения о взыскании задолженности налоговый орган направит в банк поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в банке», — заявили в ФНС.

Ограничения на операции по банковскому счету будет сняты после погашения задолженности, добавили в ведомстве.

фнс долги блокировка счетов
Новости Точка зрения

Сергей Перминов: в речах Зеленского прослеживается неприкрытое желание создать кризис на границе с Беларусью

Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую повестку в центр мирового внимания.

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности со стороны Белоруссии и пригрозил Минску последствиями. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» заявил, что основная причина подобных заявлений кроется в падении интереса мировой общественности к украинскому кризису.

«Международное внимание к киевскому режиму заметно снизилось. В мире возникли другие очаги напряженности, которые оказывают очень серьезное влияние на военно-политические и торгово-экономические процессы. Новые резонансные заявления направлены в первую очередь на то, чтобы вернуть в повестку украинскую проблематику и обеспечить финансирование», - отметил сенатор.

Сенатор также подчеркнул, что в словах Зеленского прослеживается желание создать искусственный очаг напряженности на границе, к чему Киев могут подталкивать и некоторые европейские игроки. 

«Мнимая угроза со стороны Белоруссии может преследовать и иные цели, в том числе концентрацию войск и техники в приграничных регионах. Для снижения мобилизационного возраста режим может воспользоваться любым предлогом, если посчитает этот шаг необходимым. Пока он не готов к нему политически. Однако ситуация в любое время может измениться», - добавил Перминов.

Сергей Перминов Белоруссия

